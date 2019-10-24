Центр медиации откроется при бизнес-омбудсмене Москвы 19 ноября

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Центр медиации, который поможет в разрешении корпоративных конфликтов бизнесменов, откроется при бизнес-омбудсмене Москвы 19 ноября. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Центр медиации заработает с 19 ноября, его возглавит известный российский адвокат Анатолий Кучерена. У нас уже накопилось большое число обращений - порядка 20 кейсов, где права предпринимателей нарушены не в отношениях "бизнес - власть", а касаются корпоративных споров. Раньше мы отвечали предпринимателям, что это не наша зона ответственности, а теперь центр медиации выступит такой внешней независимой площадкой, где как раз будут рассматривать эти кейсы и до суда решать конфликты бизнесменов, собрав их за одним столом", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, вместе с Кучереной в центре будут работать представители профессионального сообщества медиаторов, которые займутся рассмотрением кейсов. Также предполагается, что будет возможность привлекать на подобные встречи "представителей в том числе правоохранительных органов". "Таким образом мы намерены превентивно помогать защищать права предпринимателей", - добавила Минеева.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей сроком на пять лет.