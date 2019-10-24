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Многодетных и ветеранов в Ростовской области освободят от транспортного налога

С предложением по этой льготе выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли закон, который освободит от уплаты транспортного налога многодетные семьи, опекунов инвалидов с детства и ветеранов с 2020 года.

"Мы с 1 января следующего года освобождаем от уплаты транспортного налога многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, опекунов инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, а также ветеранов боевых действий, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп", - сказал на заседании председатель Заксобрания Александр Ищенко.

От уплаты транспортного налога будут освобождены только те семьи, дети и родители в которых проживают совместно, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ищенко отметил, что с предложением по этой льготе выступил губернатор Ростовской области Василий Голубев, оно основывалось на обращениях общественных организаций родителей детей-инвалидов.
По предварительным расчетам, данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 100 тыс. граждан. Объем льгот составит 239,6 млн рублей.

Теги
РоссияРостовская область
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