Транспортный налог в Ростовской области будет поступать в бюджет муниципалитетов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области по инициативе губернатора Василия Голубева внесли поправки в областной закон о дорожном фонде - теперь собранные от транспортного налога средства в полном объеме будут поступать в бюджеты муниципалитетов и направляться на развитие местной дорожной сети.

В настоящее время транспортный налог поступает в областной бюджет. За девять месяцев текущего года в областной дорожный фонд поступило 1,6 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составила 3,4 млрд рублей. По предварительным расчетам, в 2020 году в бюджет муниципальных образований поступят доходы в размере 3,8 млрд рублей, которые будут направлены на развитие местной дорожной сети.

"Со следующего года в полном объеме транспортный налог будет расходоваться самими муниципалитетами на свою дорожную сеть", - заявил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко в ходе заседания.

По его словам, поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. Изменение позволит муниципальным образованиям области более оперативно решать вопросы содержания и ремонта дорог.

Ищенко отметил, что это существенно повлияет на большие территории, тогда как в небольших поселениях средств будет недостаточно. "Транспортный налог собирается неравномерно по всей территории области, и в этом есть определенная проблема. Скорее, даже задача для областного министерства транспорта - продумать механизмы учета особенностей сельских поселений, у которых население небольшое, а дорожная сеть не развита", - сказал Ищенко.

Он отметил, что комитету по строительству и транспорту вместе с областными органами поручено обсудить способы и механизмы поддержки сельских территорий до рассмотрения областного бюджета в первом чтении на ноябрьском заседании.