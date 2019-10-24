Турция поднялась на пятую строчку среди партнеров Москвы по товарообороту

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Турция поднялась на позицию вверх по объему товарооборота с Россией в 2019 году и стала пятой по этому показателю страной, обойдя Белоруссию, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы.

"За восемь месяцев 2019 года товарооборот между Москвой и Турцией составил $9,8 млрд. Для сравнения, за весь 2018 год этот показатель был на уровне 13,2 млрд. Таким образом, ожидаемый рост по итогам года составит более 11%, что позволит Турции закрепиться на пятом месте в списке партнеров Москвы среди зарубежных стран", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2018 году пятую позицию занимала Белоруссия, по итогам первых восьми месяцев 2019 года она опустилась на шестую строчку, при этом среди лидеров оказались Китай, Германия, Нидерланды и Италия.

По словам вице-мэра Москвы Владимира Ефимова, которого цитирует пресс-служба, Турция по итогам восьми месяцев 2019 года занимает первое место по объему импорта продукции агропромышленного комплекса в Москву ($1,28 млрд). "По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель вырос на 75,3%", - уточнил Ефимов.

Между тем он добавил, что в структуре экспорта из Москвы в Турцию преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. За период с января по август 2019 года Турция занимает четвертое место в экспорте Москвы, поднявшись на строчку вверх с 2018 года. "С января по август 2019 года объем экспорта составил $8,5 млрд (11,48 млрд по итогам 2018 года). Ожидаемый рост поставок в годовом выражении - 11,4%", - сообщил вице-мэр.

Данные по росту показателей свидетельствуют о правильных действиях в упразднении административных барьеров и упрощении расчетов между странами, резюмировал Ефимов.