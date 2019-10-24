Путин отметил многократный рост товарооборота России и Гвинейской республики

СОЧИ, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил многократный рост, который демонстрирует товарооборот РФ и Гвинейской республики.

"С удовлетворением отмечаю, что растет товарооборот: в 2017 году он вырос более чем в семь раз, а в январе-июле текущего года - еще в два с половиной раза, - сказал он на встрече с президентом этой страны Альфой Конде. - И эта тенденция нас не может не радовать".

"Надо добиться того, чтобы и в абсолютных цифрах это соответствовало нашим возможностям", - добавил российский лидер.

На встрече, которая состоялась на полях саммита Россия - Африка, Путин назвал Гвинею "давним и надежным другом" России в Африке. Он отметил, что РФ высоко ценит поддержку Гвинеей российских инициатив в международных структурах и совместную работу на международной арене.

Он напомнил, что при содействии СССР в Гвинее был создан мощный бокситодобывающий комплекс, проведена реконструкция железных дорог, построена сеть автодорог, столичный университет и аэропорт. "И на современном этапе отношения между нашими странами носят характер тесного партнерства", - подчеркнул российский лидер.

Конде попросил Путина пообщаться с ним один на один, сказав, что ему есть, что обсудить с российским лидером. "Как я говорил (министру иностранных дел РФ Сергею) Лаврову, вы всегда для нас страна дружественная, каковы бы ни были флаги и знамена наши. Со времен СССР вы с нами рука об руку и защищаете, и покровительствуете нам. Но, если можно, я бы хотел провести провести (встречу) в формате один на один. Потому что у меня есть вещи, которые не стоит обсуждать в такой большой компании", - сказал Конде. "Мы сделаем это легко и с удовольствием", - согласился Путин.