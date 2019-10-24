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Бавария заинтересована в совместных с Ульяновской областью проектах в сфере цифровизации

Председатель правительства области Александр Смекалин добавил, что регион имеет серьезный потенциал для развития в сфере цифровых технологий

УЛЬЯНОВСК, 24 октября. /ТАСС/. Компании немецкой Баварии намерены реализовать проекты в сфере цифровых технологий совместно с ульяновскими предприятиями. Об этом сообщил журналистам министр экономики, регионального развития и энергетики Баварии Хуберт Айвангер, который прибыл в регион с бизнес-делегацией.

"В делегацию баварского бизнеса входят большое количество представителей машиностроительных компаний и компаний, которые занимаются цифровизацией. <…> Мы бы хотели в области цифровизации вести совместные проекты и осуществлять совместный бизнес", - сказал он.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин добавил, что регион имеет серьезный потенциал для развития в сфере цифровых технологий. "Очень много серьезных игроков, причем на мировом уровне, работают на территории Ульяновской области. Здесь мы рассчитываем на очень серьезную кооперацию", - сообщил он журналистам.

В числе других возможных направлений сотрудничества Баварии и Ульяновской области Айвангер также назвал автомобильную промышленность, внедрение водородного топлива и машиностроение. "Здесь очень важно также снизить давление санкций, которое существует на данный момент. Как раз в сфере машиностроения и <…> техники, в которой мы сотрудничали всегда, нужно много делать сейчас. К сожалению, из-за санкций это не всегда возможно", - пояснил министр.

Теги
ГерманияРоссияУльяновская область
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