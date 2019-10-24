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Торговая война

Минфин США дал компаниям два месяца на завершение сделок с китайской Cosco Shipping Tanker

Танкерные операторы Cosco были внесены в черный список ведомства 25 сентября

ВАШИНГТОН, 24 октября. /ТАСС/. Министерство финансов США в четверг дало инвесторам два месяца для завершения сделок с китайской судоходной компанией Cosco Shipping Tanker (Dalian) Co. Ltd., внесенной в сентябре в американские санкционные списки за нарушение запрета на перевозки иранской нефти.

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США распространило так называемую генеральную лицензию, согласно которой все операции с Cosco Shipping Tanker или другими подконтрольными ей компаниями должны быть завершены до 20 декабря.

При этом данная частичная приостановка действия санкций не распространяется на компанию Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co., также попавшую в санкционные списки в сентябре.

Танкерные операторы Cosco были внесены в черный список Минфина США 25 сентября. Министерство подчеркнуло, что санкции не распространяются на материнскую компанию Cosco Shipping Corporation и другие дочерние компании группы. Согласно публикации новостного портала Splash, введенные ограничения спровоцировали одно из самых масштабных ралли ставок на танкеры за последнее десятилетие.

Теги
СШАКитайТорговая война
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