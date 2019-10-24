Минэкономразвития обсуждает методологию с ВБ в вопросе рейтинга Doing Business

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития России находится в постоянном диалоге со Всемирным банком по учету реформ в рейтинге Doing Business, обсуждает в том числе методологию, сообщили ТАСС в министерстве.

"Диалог с экспертами Всемирного банка по учету реформ в сфере улучшения бизнес-среды, в том числе в разрезе методологии, ведется на постоянной основе. Разъяснения со стороны банка позволяют нам точнее понять критерии оценки и сформировать позицию ведомства для эффективного подтверждения реализованных в стране мер", - заявили в Минэкономразвития.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что Всемирный банк не получал от российского министерства прямых предложений по "совершенствованию" методики.

Россия за совершенствование рейтинга

Как ранее рассказал ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business Всемирного банка потенциально выше 28-го, так как банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучаются.

"Наше место [в рейтинге] потенциально выше, потому что банк пока не во всех областях учитывает реформы. Мы дали в этом году предложения по совершенствованию методики, а также перечень мер, реализованных федеральными и региональными органами власти, банк их изучает", - сказал он в беседе с ТАСС.

"Руководство банка благодарно нам за предложения по улучшению методик сбора информации и само признает необходимость изменений. В следующем году в рейтинг добавятся новые показатели", - сообщил Маршавин.

Место России в Doing Business

Всемирный банк опубликовал в четверг ежегодный рейтинг Doing Business, в котором Россия за год поднялась на три ступени и заняла 28-е место среди 190 стран. В прошлогоднем рейтинге Россия находилась на 31-й позиции.

Маршавин уверен, что благодаря "регуляторной гильотине" Россия продолжит продвигаться выше по рейтингу. Он уверен, что продвижение в том числе стало возможным благодаря тому, что "команда Минэкономразвития совместно с другими ведомствами и компаниями активно взаимодействуют с Всемирным банком".

В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость. Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.