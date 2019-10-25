CNBC: Безос потерял за сутки почти $7 млрд после падения акций Amazon на бирже

ТАСС, 25 октября. Американский бизнесмен Джефф Безос потерял за сутки $6,9 млрд в результате падения курса акций возглавляемой им корпорации Amazon. Об этом в четверг сообщила телекомпания CNBC .

По ее данным, стоимость акций Amazon понизилась сразу на 9% после публикации отчетности корпорации за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября. Инвесторов разочаровало то, что ее операционные доходы сократились до $3,2 млрд по сравнению с $3,7 млрд по итогам третьего квартала прошлого года. Кроме того, чистая прибыль корпорации уменьшилась до $2,1 млрд, в то время как год назад она составляла $2,9 млрд.

CNBC подчеркнула, что, если котировки акций Amazon продолжат падение в пятницу, то Безос "уже не будет самым состоятельным человеком на планете", и в рейтинге богатейших бизнесменов его обойдет основатель Microsoft Билл Гейтс.

Amazon - крупнейшая в мире корпорация, продающая товары и услуги через интернет. Безос основал ее в 1994 году. Ему принадлежат 57,6 млн акций Amazon.

Согласно обнародованным в начале октября оценкам журнала Forbes, состояние Безоса достигало примерно $114 млрд, Гейтса - $106 млрд.