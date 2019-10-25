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"Газпром нефть" планирует дополнительный рост EBITDA до 5% за счет цифровизации

Речь идет о том, что после 2022 года "можно выходить" на 3-5% дополнительной EBITDA ежегодно, отметил руководитель дирекции по цифровой трансформации компании Андрей Белевцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" рассчитывает на дополнительный рост показателя EBITDA за счет реализации программы цифровой трансформации до 5% начиная с 2022 года, сообщил журналистам руководитель дирекции по цифровой трансформации компании Андрей Белевцев.

"Мы считаем, что после 2022 года можно выходить на 3-5% дополнительной EBITDA ежегодно. Учитывая EBITDA, которая в прошлом году составляла 800 млрд рублей, мы понимаем, что на кону большой экономический эффект", - сказал Белевцев в ходе презентации программы цифровой трансформации компании до 2030 года.

"Мы оцениваем, что до 5% общих инвестиций группы могут пойти на цифровую трансформацию", - уточнил он.

"Сами программы мы планируем на первый этап 2019-2020 годов. Это первый цикл, который мы делаем. После этого мы будем смотреть, проверять результаты и планировать следующую волну программ. Можно сделать 4 итерации такого типа", - считает он.

Компания планирует реализовать 12 ключевых программ в рамках цифровой трансформации, включая цифровизацию геологоразведки, капитального строительства, управления добычей, планирование и контроллинг, производство, управление надежностью, управление барьерами, цифровая модель компании, управление персоналом, правовая среда.

В настоящее время компания проводит около 500 цифровых проектов, напомнил топ-менеджер. Компания в случае успешной реализации ряда проектов готова предложить их другим компаниям.

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