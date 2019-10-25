Туроператоры РФ открыли продажи по акциям раннего бронирования в Турцию на 2020 год

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российские туроператоры открыли продажи в Турцию по акциям раннего бронирования на следующий год, скидки на проживание на первом этапе достигают 50%. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России.

Такие акции, в зависимости от отеля, продлятся до конца октября или конца ноября, затем стоимость на проживание будет увеличиваться, предупреждают туроператоры. Раннее бронирование путевок в Турцию в этом году стартовало раньше обычного и, по прогнозу туроператоров, может продемонстрировать прирост продаж до 30% по сравнению с предыдущим сезоном.

По прогнозу туроператоров, в следующем летнем сезоне Турция снова станет самым популярным зарубежным направлением у российских организованных туристов, предпочитающих отдыхать по линии турфирм.

"В целом, люди все чаще заранее бронируют Турцию не из-за цены продукта, а именно из-за гарантии наличия мест в нужном объекте размещения: в сезон их просто может не быть", - отметили в АТОР.

Кроме того, по данным туроператоров, турецкие отельеры планируют поднять цены на следующий сезон на 5-15%, поэтому бронирование по ранним акциям позволит сэкономить дважды. Пока большинство бронирований на лето приходится на май, отмечает АТОР, потому что цены в это время ниже, чем в разгар сезона. При этом россияне стали все чаще бронировать отели на более демократичном по ценам курорте Аланья. Все это может говорить о том, что Турция постепенно становится дорогим направлением отдыха для российских туристов, отмечает АТОР.

При этом, по данным туроператоров, чаще всего россияне готовы заплатить за отдых в Турции в среднем 45-50 тыс. рублей за человека.