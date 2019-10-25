На строительство новой ВПП аэропорта Махачкалы потребуется около 12 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 25 октября. /ТАСС/. Предварительная стоимость строительства новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Махачкала со всей необходимой инфраструктурой оценивается в 12 млрд рублей, сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор аэропорта Арсен Пирмагомедов.

"По предварительным расчетам, исходя из того, что 1 км ВПП стоит 1 млрд рублей, а мы хотим 3600 м, с учетом всей инфраструктуры, светосигнального оборудования, периметрового ограждения, получается около 12 млрд рублей", - сказал Пирмагомедов.

Он уточнил, что в настоящее время проектно-исследовательским институтом "Новая авиация" разработаны предпроектные предложения по строительству новой ВПП длиной 3640 м и шириной 60 м, способной принимать все типы воздушных судов. Необходимость строительства новой полосы, по словам гендиректора аэропорта, обусловлена растущим пассажиропотоком - по итогам 2019 года он ожидается на уровне 1,5 млн человек.

"Мы рассматриваем возможность интеграции существующей полосы в новую аэропортовую инфраструктуру - хотим сделать из нее магистральную рулежную дорожку. Это позволит не останавливать работу аэропорта [на время строительства новой ВПП]", - добавил Пирмагомедов.

Аэропорт Махачкалы - единственный аэропорт Дагестана. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, а также в города Казахстана, Турции и ОАЭ. В 2014 году была проведена реконструкция аэропорта - отремонтированы взлетно-посадочная полоса, рулежная дорожка, системы освещения и электроснабжения перрона и мест стоянок, светосигнальное оборудование. До этого реконструкция ВПП махачкалинского аэропорта проводилась в 1986 году.