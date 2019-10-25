Рестораны могут обязать прописывать в меню ассортимент российских вин

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Рестораны могут обязать отдельно прописывать в меню ассортимент российских вин. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Алексей Гордеев. Эту инициативу поддержал и Роспотребнадзор.

"Гордеев дал поручение проработать с отраслью и экспертами предложение о выделении российского вина в меню", - сказали ТАСС в пресс-службе вице-премьера.

"Роспотребнадзор поддерживает инициативу выделять в меню ресторанов информацию о вине отечественного производства, так как это позволит потребителям получать дополнительную информацию о продукте, а любое дополнительное информирование потребителя способствует выбору продукции, соответствующей его потребительским ожиданиям", - отметили в ведомстве.

О том, что российские вина собираются особым образом выделять в меню ресторанов, написала газета "Известия".