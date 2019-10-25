В Якутии нашли крупнейший с 2016 года алмаз

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Алроса" 19 октября добыла на трубке "Удачная" в Якутии крупнейший за три года алмаз ювелирного качества массой более 232,4 карата, следует из сообщения компании.

Камень октаэдрической формы имеет желтоватый оттенок, компания отмечает, что на его поверхности есть природный и техногенные сколы.

"Такие крупные кристаллы ювелирного качества - огромная редкость. Безусловно, они встречаются на месторождениях "Алросы", но в нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два алмаза свыше 200 карат", - цитирует пресс-служба слова заместителя генерального директора компании Евгения Агуреева. Он отметил, что на трубке "Удачная" это уже второй крупный камень за год - первый, массой 191,46 карата, был добыт в январе. Оценка находки будет произведена позднее.

Кимберлитовая трубка "Удачная", открытая в 1955 году, входит в число наиболее крупных коренных месторождений алмазов в Якутии и мире.

За девять месяцев 2019 года на трубке "Удачная" добыто 2,385 млн карат алмазов.