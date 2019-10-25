Дания одобрила строительство газопровода Baltic Pipe

ВАРШАВА, 25 октября. /ТАСС/. Правительство Дании выразило согласие на строительство в своих территориальных водах газопровода Baltic Pipe. Соответствующую информацию разместила в пятницу на своем официальном сайте компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System, которая курирует этот проект.

"Правительство Дании согласилось на строительство газопровода в датской части Балтийского моря. Разрешение на строительство было выдано министром энергетики и климата 25 октября", - информировали в польской компании, подчеркнув, что это решение - ключевой элемент в реализации проекта, так как оно было принято после публичных консультаций о влиянии строительства на экологию.

Выданное разрешение распространяется на оба участка газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании. Общая протяженность газопровода на обоих участках составит 133 км.

"В настоящее время идет процесс выбора поставщика труб и выбора подрядчика для строительных работ", - сказал глава Gaz-System Томаш Стемпень.

Получение разрешения в Дании является первым из трех этапов получения всех необходимых разрешений для газопровода Baltic Pipe. В этом году ожидается принятие решения в отношении влияния этого проекта на экологию в польских территориальных водах и на побережье. Также планируется получить соответствующее разрешение в Швеции, аналогичное разрешению, выданному в Дании.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство непосредственно трубы Baltic Pipe, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд куб. м в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.