Суд объявит решение по иску Дерипаски к зарубежным СМИ в течение суток

КРАСНОДАР, 25 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края в течение суток объявит решение по иску о защите деловой репутации, поданному бизнесменом Олегом Дерипаской к британским издания The Telegraph и The Times, а также американскому еженедельнику The Nation, в котором он добивается признания не соответствующими действительности опубликованных о нем статей, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в пятницу.

Ранее суд приступил к рассмотрению иска по существу, ответчики на заседание не явились, письменных возражений не представили. Суд объявил перерыв до 14:00 мск 25 октября. Оглашение решения не состоялось, передает корреспондент ТАСС из здания суда.

"Суд опубликует решение по иску Дерипаски в течение суток", - сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что материалы появятся в картотеке.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников в ходе судебного заседания Мельников привел доводы о том, что публикации в зарубежных СМИ основаны на не проверенной информации и содержат сведения, прямо наносящие ущерб деловой репутации его доверителя обвинительными заголовками. Так, в заголовке статьи в The Telegraph "Связанный с политикой олигарх заказал убийство банкира", по словам адвоката, содержится сведения о якобы нарушении закона, в статье The Times "Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами" заявляется о якобы факте причастности к деятельности преступной организации, что также является уголовно наказуемым нарушением, и о якобы шпионстве за конкурентами, что порочит бизнес-репутацию. В материале The Nation " Кремлевские связи Маккейна" приводится информация о том, что черногорский алюминиевый завод якобы был приобретен в ходе непрозрачного приватизационного тендера, якобы имели место угрозы в отношении двух конкурентов, и якобы "завод был захвачен Дерипаской по требованию Путина".

Мельников отметил, что, по мнению стороны истца, при публикации данных сведений зарубежные СМИ не проверили информацию, возможно, предоставленную им источниками, иначе они могли бы в письменном виде предоставить копии подтверждающих документов.

Представитель истца ходатайствовал об удовлетворении иска в полном объеме, включая удаление публикаций со страниц в интернете и публикацию опровержения.

Ранее сообщалось, что представители Дерипаски перевели на английский язык судебные документы для иностранных СМИ для того, чтобы они могли участвовать в процессе и приводить свои доводы, ответчики были уведомлены о проведении слушаний службой доставки DHL, но в суд не явились. В ходе предварительных слушаний сторона истца приобщила к делу нотариально заверенные копии трех публикаций о Дерипаске, признания недействительными которых добиваются. Адвокат Дерипаски Алексей Мельников пояснял, что признание публикаций не соответствующими действительности может стать доводом при рассмотрении иска бизнесмена к Минфину США об отмене персональных санкций.

Суть иска

Дерипаска подал иск к изданиям The Nation (США), The Telegraph (Великобритания) и The Times (Великобритания) в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций в 2018 году. Представители Дерипаски поясняли ТАСС, что иск относится к категории защиты деловой репутации, моральная компенсация не заявлена. Ранее сообщалось, что все судебные документы были переведены представителями Дерипаски на английский язык для того, чтобы предоставить ответчикам в открытом судебном процессе возможность предъявить доказательства достоверности опубликованной информации.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации зарубежных изданий The Nation, The Telegraph и The Times более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.