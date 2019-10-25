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В ФАС заявили, что стоимость авиакеросина не оказывает негативного влияния на авиарынок

Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин отметил, что с начала года произошло даже некоторое снижение цен на авиатопливо
Описание
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Текущая стоимость авиакеросина не оказывает негативного влияния на ситуацию на рынке авиаперевозок. Об этом журналистам сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах конференции "Антимонопольное регулирование России", организованной изданием "Ведомости".

"Если говорить о динамике цен, то с начала года произошло даже некоторое снижение цен на авиатопливо. Если год к году, то, может быть, было какое-то изменение, но оно плюс - минус инфляция. В этом смысле цены на топливо... в это время ситуация такова, что они не оказывают негативного влияния на общую ситуацию на рынке", - сказал он.

"В свое время, когда обсуждался вопрос с необходимостью поддержки авиакомпаний и так далее, было дано поручение рассматривать не только вопрос, связанный и не столько связанный с повышением цен на топливо, а совокупность мер о том, как вообще нужно стремиться к тому, чтобы была ситуация благоприятная на рынке авиаперевозок", - добавил Голомолзин.

В июне РБК со ссылкой на отчет Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) сообщил, что совокупный убыток российских авиакомпаний с января по март 2019 года составил 45,3 млрд рублей.

Ранее в пятницу "Ведомости" со ссылкой на источники писали, что Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о выделении из резервного фонда 23 млрд рублей авиакомпаниям на компенсацию роста цен на авиакеросин в 2018 году. В экономическом обосновании, отправленном вместе с проектом распоряжения, указывается, что суммарный убыток авиакомпаний в 2018 году составил 53,9 млрд рублей, а их дополнительные расходы из-за роста цен на керосин - 58 млрд рублей. В 2018 году топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.

Другие меры

Говоря о других мерах, которые могли бы исправить ситуацию на рынке авиаперевозок, Голомолзин сказал: "Мы, в частности, говорили о необходимости, например, развития лоукостеров, мы говорили о необходимости развития чартерных перевозок для поддержки внутреннего туризма. Мы говорим о том, что нужно продолжать развивать региональные и местные перевозки, потому что они у нас... так это сложилось после 90-ых, что они существенно сократили свою долю и свои размеры. Правительство приняло целый ряд мер. Например, отменив НДС на перевозки без московского авиаузла и тем самым способствовать развитию".

Кроме того, по мнению представителя ФАС, необходимо принимать поправки в законодательство о несостоятельности и банкротстве, учитывая специфику авиаперевозок. "Такое законодательство существует в зарубежных странах и оно позволяет не банкротить компании, не уходить им с рынка, оно позволяет оздоравливать деятельность этих компаний", - сказал Голомолзин.

Одной из мер также является внедрение новых технологий. "На рынке авиаперевозок наряду с биржевой торговлей, которая сейчас развивается, мы планируем дополнительно развивать фьючерсную торговлю, индексы цен на московском авиаузле, а также, например, цифровой ТЗК в настоящее время развивается", - отметил Голомолзин.

Он также выразил надежду, что до конца года "Газпром нефть Аэро" и "Аэрофлот" создадут новую систему, позволяющую осуществлять заправку с применением цифрового ТЗК. "Когда одномоментно будет происходить и согласование объемов топлива между поставщиками топлива и авиакомпаниями и сразу же цепочка всех сопряженных мероприятий, в том числе, с расчетами между банками", - сказал замглавы службы.

"И совокупность этих мер должна способствовать улучшению ситуации в авиации", - заключил Голомолзин.

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