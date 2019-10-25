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ФАС не видит оснований для беспокойства из-за роста закупочных цен на гречку

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) контролирует ситуацию с повышением закупочных цен на гречку и пока не видит оснований вмешиваться, заявил ТАСС заместитель руководителя ведомства Андрей Цыганов.

"У нас эта ситуация на контроле, мы это знаем. Пока считаем, что нет оснований для того, чтобы беспокоиться", - сказал он. "Если будет необходимость на это реагировать и если это будет связано со злоупотреблением доминирующим положением или со сговором поставщиков гречки, то, конечно, будем [реагировать]", - добавил Цыганов.

22 октября газета "Ведомости" сообщила, что поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен. Эту информацию ТАСС подтвердили АКОРТ и участники рынка.

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