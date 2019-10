Представитель Дерипаски прокомментировал решение суда по иску к западным СМИ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Решение арбитражного суда Краснодарского края удовлетворить иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите репутации к иностранным СМИ является "важным шагом" в иске против управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов Америки (OFAC). Такое мнение ТАСС выразил официальный представитель бизнесмена.

"Публикации, которые рассматривались в суде, - образцовый пример безответственной журналистики. Возмутительно, что эти материалы, содержащие откровенную ложь со ссылкой на анонимные источники, были использованы Минфином США для оправдания санкций против Олега Дерипаски. Сегодняшняя победа в суде - важный шаг в иске против OFAC", - сказал представитель, подчеркнув, что офис Дерипаски твердо намерен "добиться восстановления правды и справедливости".

Ранее в пятницу стало известно, что Арбитражный суд Краснодарского края признал не соответствующими действительности публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о бизнесмене, удовлетворив его иск о защите деловой репутации, и постановил изданиям опровергнуть их и удалить публикации со страниц в интернете.