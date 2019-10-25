Фармкомпания "Протек" построит в Казани логистический центр за 1,5 млрд рублей

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Протек" планирует вложить 1,5 млрд рублей в строительство логистического центра площадью 15,5 тыс. кв. м. в Казани. Возведение объекта должно быть завершено к 2021 году, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономики Татарстана.

"Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с представителями российской фармацевтической компании "Протек", которая планирует инвестировать 1,5 млрд рублей в строительство логистического центра в Казани к 2021 году. Проект позволит использовать ресурсы "Протека" для продвижения продукции местных фармпроизводителей. По результатам встречи принято решение о предоставлении фармкомпании "Протек" ряда налоговых льгот при реализации инвестпроекта по строительству распределительно-логистического центра площадью 15,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Построить логоцентр планируется к сентябрю 2021 году на территории 2,8 га. Автоматизированный распределительно-логистический центр будет включать административно-бытовую и складскую части. Реализация проекта создаст 123 новых рабочих места. Сейчас компания ведет разработку и подготовку проектно-сметной документации.

Как уточнили в министерстве, по итогам прошлого года региональный производитель АО "Татхимфармпрепараты" через каналы продаж "Протек" отгрузило продукцию на сумму свыше 155 млн рублей. Минздрав региона в текущем году заключил 22 госконтракта с дочерними предприятиями ГК "Протек" на поставку медикаментов для обеспечения федеральных льготников на сумму 8,7 млн рублей. Учитывая активное сотрудничество республики и фармкомпании, последняя обратилось к руководству Татарстана с просьбой оказать содействие в увеличении объемов поставок в адрес группы компаний "Протек" и ее дочерней аптечной сети.

Группа компаний "Протек" - один из крупнейших российских фармхолдингов. Включает в себя производство лекарственных средств, дистрибуцию фармпрепаратов, товаров для красоты и здоровья, а также розничные продажи через аптечную сеть "Рига".