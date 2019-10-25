Медведев выступил за общие правила на алкогольном рынке Евразийского экономического союза

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что Евразийскому экономическому союзу необходимы общие правила регулирования алкогольного рынка и оборота драгоценных камней.

"В узком составе мы сегодня обсуждали сложные вопросы, в том числе по регулированию алкогольного рынка. Общие правила в этой сфере не только устранят препятствия взаимной торговли - они сейчас есть, - но и позволят эффективнее следить за его [алкоголя] качеством безопасности. Надеюсь, что мы сумеем выполнить все то, о чем сегодня договорились в узком составе", - сказал председатель российского правительства на расширенном заседании Евразийского межправсовета.

По его мнению, внимания участников встречи "требует и оборот драгоценных металлов и камней, вопросы вывода такой продукции на экспорт". "Подписание международного договора об особенностях осуществления операций с ними на территории ЕврАзЭС станет одним из основных этапов работы по продвижению союзной ювелирной продукции, обеспечит взаимное признание пробирных клейм, а значит - снимет еще один барьер между нашими странами", - отметил глава кабинета министров РФ.

Говоря о сотрудничестве в промышленности и агропромышленном секторе, Медведев назвал важным шагом заключение соглашения о согласованной политике в области племенного животноводства. Он пояснил, что такой документ нужен для того, чтобы "нарастить производство и взаимные поставки животноводческой продукции, в ряде случае снизить зависимость от импорта". По словам российского премьера, участникам Евразийского экономического союза "нужно выстроить эффективный механизм контроля за исполнением требований технических регламентов, систему оперативного информирования". "Только так можно защитить людей от плохой, некачественной, контрафактной продукции. Если мы объединим наши усилия, то наши стандарты действительно будут соответствовать и международным, и региональным", - считает он.

Отдельно Медведев выделил тему прозрачности перемещения товаров по территории Евразийского экономического союза, которая также связана с борьбой с контрафактом, теневым рынком. "Здесь действительно важной темой является маркировка товаров. Нам, конечно, нужно создать универсальную систему прослеживаемости и маркировки, которая будет позволять где бы этот товар не находился, определять, откуда он пришел, из какой партии, каким образом он дошел до той или иной страны, смотреть за всеми товарными потоками, понимая, где есть узкие места", - объяснил председатель российского правительства.

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