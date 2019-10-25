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Минск считает непростой задачей формирование с 2021 года единых с РФ рынков газа и нефти

Работа по построению общих рынков Евразийского экономического союза должна вестись уже сегодня, заявил премьер Белоруссии Сергей Румас

МИНСК, 25 октября. /ТАСС/. Формирование единых рынков нефти и газа с 1 января 2021 года в рамках Союзного государства Белоруссии и России является непростой задачей. Такую точку зрения высказал в пятницу премьер-министр Белоруссии Сергей Румас, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Беларусь и Россия ведут диалог по построению соответствующих единых рынков в двустороннем формате. Поставлена амбициозная цель - обеспечить их функционирование с 1 января 2021 года. Но уже сейчас можно сказать, сколь непроста и многогранна эта задача, поскольку затрагивает целый пласт экономических отношений", - сказал Румас.

В этой связи, по его словам, активная работа по построению общих рынков Евразийского экономического союза "должна предметно вестись уже сегодня". "Только такой подход позволит гарантировать выход к 2025 году на конкретный результат", - отметил белорусский премьер.

Румас напомнил, что к настоящему времени подписан договор о формировании общего рынка электроэнергии, начата реализация концепции формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Главы государств утвердили концепцию формирования общего финансового рынка. "Над этими направлениями нам предстоит сосредоточить усилия в ближайшей перспективе, поскольку с 1 января 2025 года эти рынки должны начать полноценное функционирование, доказывая состоятельность нашего союза", - заявил премьер-министр Белоруссии.

Теги
БелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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