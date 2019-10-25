ФПК планирует определиться с ароматизацией поездов в январе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочерняя компания РЖД) планирует определиться с ароматизацией вагонов в поездах дальнего следования, так как результаты пилотного проекта оказались противоречивыми, рассказал журналистам генеральный директор ФПК Петр Иванов.

"Нам еще предстоит принять это решение [об использовании ароматов]. Мы до конца года еще на этот вопрос смотрим, и я думаю, что в январе вам ответ на этот вопрос дадим", - сказал Иванов.

Он напомнил, что эксперимент проводился в июне в поезде "Невский экспресс", который курсирует по маршруту Москва - Санкт-Петербург. Ароматизация была доступна в пяти вагонах.

"Казалось бы, интересная идея - много где в гостиницах это применяется, применяется практически во всех ресторанах, где они распространяют запах печеного хлеба для того, чтобы у вас аппетит разыгрался, вы больше всего заказали. Но когда мы говорим о том, внедрять это массово, например, на всем полигоне или нет, мы всегда соотносим - насколько повысится уровень NPS (индекс потребительской лояльности - прим. ТАСС) от внедрения такого дополнительного сервиса", - пояснил Иванов.

Вопросы вызывает и отсутствие механизма сертификации ароматизации в поездах.

"Оказалось, что никакие госорганы не контролируют эту историю. То есть запах можно какой-то попытаться внедрить, а потом у кого-нибудь аллергия. У нас такого не было ни разу, у нас ни одной жалобы не поступило. Негативный эффект можно получить гораздо больший, чем позитивный", - подчеркнул гендиректор ФПК.

При этом опрос пассажиров показал, что 34% даже не заметили никакой ароматизации.

"Заметили ли вы, что в вашем вагоне ароматизируется воздух в коридоре вагона и туалетах? 29% заметили, что и в коридоре, и в туалетах; 31% - только в туалетах; 6% - только в коридоре. А 34% не заметили никакой ароматизации вообще. Повлияет ли на вас ароматизация воздуха в вагоне поезда? 56% сказали: "Да, я предпочту поездку в вагоне, где есть ароматизация воздуха". 33% все равно, а 12% сказали: "Я предпочту, где ее нет", - рассказал Иванов о результатах опроса.