В ГД внесли поправки о лишении свободы на срок до трех лет за нелегальную выдачу кредитов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев внес в Госдуму поправки к своему законопроекту об ужесточении штрафов для нелегальных кредиторов, новая версия документа предполагает лишение свободы на срок до трех лет за нелегальную выдачу кредитов, в том числе ипотечных.

Ранее Журавлев и ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает увеличение вплоть до 2 млн рублей штрафов за повторную выдачу кредитов юридическими лицами, не имеющими на это разрешение.

"В целях совершенствования правового механизма противодействия деятельности нелегальных кредиторов законопроектом предусмотрено введение отдельного состава преступления - незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и деятельности по предоставлению кредитов (займов) физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, и установление уголовной ответственности за данный вид деятельности", - цитирует Журавлева пресс-служба Совфеда.

Внесенные поправки предусматривают штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. "Как показывает практика мониторинга финансовых рынков, довольно часто возникают ситуации, когда лицо, незаконно осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских займов, продолжает ее осуществлять после привлечения к административной ответственности", - уточнил сенатор.

Он добавил, что законопроектом предлагается применять уголовное наказание при нелегальном кредитовании только в крупном размере (на сумму свыше 2,25 млн рублей), а также лишь в случае, если лицо ранее подвергалось административному наказанию за такое правонарушение. В пресс-службе Журавлева не смогли ответить на вопрос, была ли данная инициатива внесена вместе с отзывом правительства РФ, обязательным для поправок в УК РФ.

В настоящее время ответственность за выдачу кредитов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими на это разрешение, регулируется ст. 14.56 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тыс. рублей.