Минкомсвязь выбрала исполнителя для популяризации цифрового государства и суперсервисов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ определила победителя конкурса на оказание услуг по информированию граждан о государственных электронных услугах, сервисах цифрового государства и преимуществах их использования в режиме онлайн. Исполнителем контракта назначено ООО "Коммуникационная группа "Мотив", говорится в материалах к госзакупке.

Соответствующий конкурс министерство объявило в конце июля, начальная цена контракта составляла около 526 млн руб., срок выполнения - 15 декабря 2020 года. По итогам рассмотрения заявок в конце августа были выбраны победители, однако впоследствии конкурс был приостановлен в связи с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от одного из участников. В итоге конкурсная комиссия все-таки выбрала победителя - ООО "Коммуникационная группа "Мотив", предложившего выполнить госконтракт за 425 млн руб.

Как отмечается в техническом задании, Минкомсвязь намерена выяснить степень заинтересованности граждан и коммерческих организаций во взаимодействии с органами власти и бюджетными учреждениями в цифровом виде. Таким образом в Минкомсвязи планируют увеличить спрос среди населения на оказание госуслуг в электронной форме, в том числе с использованием мобильного приложения. Выполнение госконтракта соответствует реализации мероприятий федерального проекта "Цифровое государственное управление" нацпроекта "Цифровая экономика".

В частности, министерство хочет повысить интерес населения к комплексам госуслуг в режиме онлайн (так называемым суперсервисам). Так, Минкомсвязь предлагает информировать пользователей о доступных услугах, сервисах и функциях на едином портале госуслуг и в мобильных приложениях, а также о преимуществах перехода на цифровое взаимодействие с государством.

Для этого исполнитель контракта должен разработать медиаплан проведения рекламной кампании на телевидении, интернет-площадках, в рекламных сетях, поисковых системах и соцсетях. Затем исполнитель должен разместить на ТВ тридцати- и пятнадцатисекундные рекламные видеоролики, ориентированные на целевую аудиторию "Мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет", а также баннеры и видеоролики в интернете (в том числе на площадках Mail.ru, Avito.ru, Yandex.ru). В результате размещения этих информационных материалов в интернете должно быть осуществлено не менее 500 млн показов рекламных баннеров и 200 млн показов видеороликов.

Также исполнитель обязуется провести исследования, направленные на изучение поведения целевой аудитории в отношении использования единого портала госуслуг, а также разработать рекомендации по проведению информационных кампаний для субъектов РФ. В итоге исполнитель должен представить экспертно-аналитический отчет о результатах работы по популяризации цифровых сервисов.

О суперсервисах

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.