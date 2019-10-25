Узбекистан заинтересован в российском опыте развития международных транспортных коридоров

ВЕРОНА, 25 октября. /ТАСС/. Узбекистан заинтересован в развитии международных транспортных коридоров, в том числе реализуемых Россией проектов "Европа - Западный Китай" и "Север - Юг". Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов на полях XII Еврайзийского экономического форума.

По его словам, Узбекистану интересны проекты создания автокоридоров в рамках международных транспортных маршрутов "Европа - Западный Китай" и "Север - Юг". "Оба направления нам интересны, потому что Узбекистан может воспользоваться этими коридорами для продвижения своей продукции на мировые рынки", - сказал Лазиз Кудратов.

Он напомнил, что Узбекистан не имеет прямого выхода к морю и для доступа к морским портам товарам из страны необходимо пересекать границы еще двух государств. "Инициативы, которые помогут Узбекистану выходить кратчайшим путем к морским портам, нам выгодны, и мы всегда будем их поддерживать", - сказал он.

Программа трансформации

Выходы на новые рынки Узбекистан ищет, реализуя масштабную программу экономической трансформации страны. После избрания президентом Шавката Мирзиёева была принята новая стратегия развития до 2021 года. "В рамках этой стратегии уже отменены ограничения на валютном рынке, проведены налоговые, таможенные реформы", - перечисляет Лазиз Кудратов. Преобразования затрагивают все аспекты жизни, главная их цель - построение рыночной экономики и улучшение жизни населения.

Реформы уже позволяют привлекать в страну иностранные инвестиции. "В ходе форума мы обсуждали целый ряд конкретных проектов и видим, что итальянские компании заинтересованы в инвестициях в химию и нефтехимию, производство строительных материалов, легкую промышленность", - говорит первый замминистра. И, хотя бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди, выступая на форуме в Вероне, отметил, что мировая экономика движется вспять, а торговля все больше фрагментируется, закрываясь барьерами, Лазиз Кудратов отмечает, что для Узбекистана и других развивающихся стран такая ситуация скорее окно возможностей, которым нужно успеть воспользоваться.

Необходимость инфраструктуры

Развитие стран сегодня невозможно без развития инфраструктуры, и, как отмечает Лазиз Кудратов, для Узбекистана критически важны развитие железнодорожного и автомобильного транспорта. Один из таких проектов - автодорога от западной границы с Казахстаном, далее в сторону Каспийского моря с дальнейшим выходом к портам Черного моря. Также инициирован проект строительства железной дороги, которая соединит Китай и Узбекистан через территорию Киргизии. "Есть планы по строительству трансафганских коридоров для выхода к южным морям, - говорит Кудратов. - Прилагаем усилия, чтобы максимально быстро их все реализовать".

Российское участие

Российские компании уже активно вовлечены в транспортное строительство в Узбекистане. Так, РЖД в следующем году планирует электрификацию линии Бухара - Ургенч - Хива. "Мы будем заинтересованы и в опыте России по строительству ВСМ (высокоскоростных ж/д магистралей)", - отмечает Кудратов. Но пока в России эти проекты только прорабатываются. При этом Узбекистан уже используется испанские локомотивы Talgo, развивающие скорость до 250 км/ч. Пассажирское сообщение с их использованием уже налажено между Самаркандом, Ташкентом, Бухарой и Карши.

Но не только скорость определяет востребованность транспортных коридоров, но и их прозрачность. Узбекистан вместе со странами СНГ и ШОС идет по пути цифровизации международной торговли. "Внедрение информационных технологий направлено на повышение прозрачности, повышение оперативности и эффективности всех процессов, - говорит Кудратов. - К примеру, проект электронной таможни позволяет экспортерам или импортерам в режиме онлайн уже на этапе формирования груза отправить всю информацию, чтобы к моменту прихода груза все уже было оформлено". У российских компаний в этой сфере сильные позиции.

Кроме того, на основе российской ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" в Узбекистане планируют создать систему экстренного реагирования при ДТП. Но речь не только о торговле. Принципы онлайн-управления внедряются во всех сферах, добавляет Кудратов. "Это и электронное правительство, уплата налогов, услуги для бизнеса, все вопросы, максимально упрощающие взаимодействие государства и бизнеса в режиме онлайн", - говорит он.

Национальный опыт

Преобразования, идущие в Узбекистнане, очень похожи на шаги, предпринимаемые в России в рамках национальных проектов. "Конечно, мы внимательно и комплексно смотрели и на российский опыт, и на зарубежный, как европейский, так и азиатский, и американский", - отмечает Кудратов.

Как и в России, по всем основным направлениям: от образования и здравоохранения, до развития предпринимательства и инфраструктуры сформулированы конкретные цели, объемы финансирования. Для всех чиновников, от рядовых сотрудников до министров установлены показатели достижения результатов (KPI), отслеживается выполнение программ через специальный программный комплекс проектного управления. "И мы видим, что такой подход дает свои результаты: повышается прозрачность, подотчетность правительства перед населением, перед бизнесом", - говорит он.