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Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году увеличился на 26%

Этот показатель достиг почти $1 трлн

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета за 2019 финансовый год (завершился в США в конце сентября) увеличился по сравнению с прошлогодним показателем на 26%, достигнув почти $1 трлн. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

"Дефицит бюджета в 2019 финансовом году составил $984 млрд, что на $205 млрд больше, чем в предыдущем финансовом году", - отметил глава ведомства. Он добавил, что показатель за 2019 год все же на $16 млрд меньше, чем власти прогнозировали ранее. Тем не менее он стал крупнейшим с 2012 года. В процентном отношении к ВВП дефицит составил 4,6%, что на 0,8 п.п. выше, чем годом ранее. В 2018 финансовом году дефицит бюджета составлял $779 млрд или 3,8% от ВВП.

При этом корпоративные налоговые поступления в 2019 финансовом году увеличились на 12% и составили $230 млрд. Налоговые поступления со стороны физлиц выросли на 2% до $1,7 трлн. Правительство США также собрало почти $71 млрд таможенных пошлин, что на 70% больше, чем годом ранее. Общий объем поступлений вырос на 4%, а расходов - увеличился на 8,2%.

"Экономическая повестка президента Трампа работает: страна переживает самый низкий уровень безработицы за почти 50 лет, рабочих мест больше, чем тех, кто ищет работу", - заявил министр, указав на рост зарплат американцев.

Дефицит бюджета США достиг своего пика в 2009 году, когда поднялся до отметки в $1,4 трлн.

Теги
СШАМнучин, Стивен
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