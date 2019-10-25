Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций на Дальний Восток

ТАСС, 25 октября. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Результаты видны. Сегодня введены 258 объектов, инвесторами фактически проинвестировано 620 млрд рублей, создано более 40 тысяч рабочих мест. Всего проектов 1984. До конца года их будет две тысячи. Объем инвестиций по соглашениям - 3,9 трлн рублей, будет создано 155 тысяч рабочих мест", - сказал Трутнев.

На заседании также рассматривалась корректировка планов социального развития центров экономического роста ДФО. По его словам, по ряду объектов это связано с экономией бюджетных средств, есть коррекция проектов в связи с увеличением сметной стоимости.

"Есть, к сожалению, ситуации, когда строительство объектов затягивается или у проекта переносится срок начала реализации. Два примера назову: строительство онкологического диспансера в городе Комсомольске-на-Амуре и Камчатской краевой больницы. Пока это плохие истории. На эти объекты нужно обращать особое внимание, сделать все возможное, чтобы войти в утвержденный график", - подчеркнул он.

Как сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, свои предложения по корректировке планов развития инфраструктуры представили Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Сахалинская и Еврейская автономная области. "Так, например, в Республике Бурятия возникла экономия по девяти объектам на сумму 47,6 млн рублей. Благодаря этому мы предлагаем включить шесть новых мероприятий", - отметил министр.

Министр добавил, что, кроме того, Еврейской автономной области выделены средства на закупку четырех автобусов "для улучшения транспортного сообщения и дополнительное финансирование на приобретение медицинского оборудования в областную больницу".