CNBC: в Белом доме добиваются изменения условий торговой сделки между США и КНР

ТАСС, 25 октября. Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро добивается пересмотра ранее достигнутых договоренностей по торговой сделке между США и КНР. Об этом в пятницу сообщила телекомпания CNBC со ссылкой на три источника, приближенных к администрации президента США Дональда Трампа.

По их данным, Наварро выступает против отсрочки некоторых мер по защите интеллектуальной собственности, которые были прописаны в ранних вариантах торговой сделки между США и Китаем. Наварро, утверждают источники, пытался убедить Трампа заставить Китай согласиться на данные ранее обещания по защите IP-адресов или отказаться от заключения торгового соглашения вообще.

В то же время, указывает телекомпания, попытки главы Нацсовета по торговле не встретили поддержки у американских властей. "Он [Наварро] выступал за проведение более жесткой политики [при заключении торгового соглашения с КНР], - приводит CNBC слова неназванного бывшего сотрудника администрации. - Но его никто не поддержал".

Процесс переговоров

В четверг Наварро выступил в эфире телеканала Fox Business ​​​​​с утверждением, что начальный вариант торгового соглашения США и Китая будет во многом касаться интеллектуальной собственности и ее защиты. Он уточнил, что в обсуждаемый сейчас проект соглашения включена часть прежних договоренностей, достигнутых сторонами еще в мае.

Ранее аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, в которых также участвовал американский министр финансов Стивен Мнучин, распространил заявление о том, что Соединенные Штаты и Китай близки к завершению работы над некоторыми пунктами торгового соглашения в рамках переговоров по урегулированию двусторонних споров. Трамп, в свою очередь, позитивно оценил процесс торговых переговоров с Китаем, отметив, что Китай собирается покупать гораздо больше сельскохозяйственной продукции, чем кто-либо считал возможным.

В пятницу агентство Reuters проинформировало, что власти КНР во время телефонного разговора попросят США отменить пошлины на ряд китайских товаров и вернуться к изначальным тарифам на продукцию стоимостью $250 млрд. По его данным, стороны собирались обсуждать возможность закупок Китаем большего количества произведенной в Соединенных Штатах сельскохозяйственной продукции при условии отмены американских пошлин, как запланированных, так и уже существующих, на определенные китайские товары.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 15 октября заявил, что Китай по собственной инициативе в ближайшее время ускорит процесс закупки американской сельскохозяйственной продукции в соответствии со спросом на внутреннем рынке. Ранее Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия предстоящей торговой сделки, по которой стороны достигли принципиальных договоренностей. Для устранения торговых споров Пекин и Вашингтон уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.