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Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям

Трамп восстановил соглашение по беспошлинной торговле с Украиной по нескольким позициям - Белый дом.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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Аэропорт Кызыл примет в субботу первый международный рейс из Монголии
Помимо монгольских городов Улан-Батор и Улангом, планируется организовать воздушное сообщение аэропорта с Пекином и Урумчи в Китае
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