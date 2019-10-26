Орешкин ожидает активного роста от традиционно частных сфер бизнеса в России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ожидает активного развития традиционно частных сфер бизнеса в РФ. Об этом он заявил в ходе общения с участниками спецпроекта ведомства "Мой бизнес на Территории смыслов".

"Все, что касается сферы услуг, - практически полностью частный сектор экономики: у нас нет государственных ресторанов, и так далее, и тому подобное, слава богу. Поэтому эта часть, которая частная, она будет расти более активно: это у нас заложено во всех наших оценках", - сказал он.

Следовательно, по словам министра, эта часть экономики будет постоянно увеличиваться как доля совокупной экономики. Речь будет идти о пространстве - особенно для малых и средних компаний - в сегменте услуг, ряде производств обрабатывающей промышленности, в IT-сфере. "Здесь мы будем видеть только очень хорошие перспективы для таких компаний, потому что и сам сектор будет расширяться, и в нем тоже пространство есть", - подчеркнул Орешкин.

"У нас очень много говорится о высокой роли государства в экономике. На самом деле, ситуация очень отличается от одной отрасли к другой отрасли. Да, у нас есть такие стратегические отрасли, как нефтегазовая сфера, где очень высока доля государства, есть ряд инфраструктурных компаний - "Транснефть", "РЖД", которые тоже носят государственный характер, являются естественными монополиями", - отметил глава Минэкономразвития. За пределами этого ряда секторов он также выделил финансовый сектор, где доля государства существенно выросла за последние пять лет, но Центральный банк обещает разворот тенденций.

"Есть еще оборонка, где тоже исторически роль государства высока. Вот за исключением этих крупных и важных очень для экономики нашей страны отраслей у нас в основном во всей остальной части экономики доля частного сектора гораздо шире", - заключил Орешкин.