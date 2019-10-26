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Технический авиарейс из Монголии в Кызыл отложен из-за плохой погоды

Перелет самолета планировался в качестве технического, чтобы проверить возможности организации авиасообщения через тувинскую столицу

КЫЗЫЛ, 26 октября. /ТАСС/. Технический рейс из Монголии в Туву, который должен был стать первым международным для аэропорта Кызыла, отложен из-за плохой погоды. Об этом в субботу ТАСС сообщили в министерстве дорожно-транспортного комплекса Тувы.

Перелет самолета монгольской авиакомпании "Хунну Эйр" планировался 26 октября в качестве технического, чтобы проверить возможности организации авиасообщения через тувинскую столицу в соответствии с международными стандартами.

"[Перенос] по погодным условиям. У нас повсеместно туман и мокрый снег пошел. Они [авиакомпания] подадут заявку на ближайшую неделю", - сказали в министерстве.

Власти Тувы ожидают, что запуск международного сообщения окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие региона. Так, в Минэкономики республики рассчитывают на кратное увеличение авиационной подвижности граждан за счет международного сообщения.

В конце августа аэропорт Кызыла получил международный статус, которого власти Тувы добивались несколько лет. Планируется организовать воздушное сообщение с Пекином и Урумчи в Китае, а также монгольскими городами Улан-Батор и Улангом. Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток аэропорта вырастет с 33,7 тыс. до 249,3 тыс. человек в год.

В 2018 году в аэропорту завершилась масштабная реконструкция, реализованная в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России". До трех километров была увеличена взлетно-посадочная полоса, на которой теперь могут садиться воздушные суда любого типа. Были модернизированы наземные мощности, появился современный аэровокзал.

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