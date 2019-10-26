В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Переходный период для регистрации дронов и беспилотников массой от 0,25 до 30 кг заканчивается в воскресенье, с этого дня их регистрация в России станет обязательной.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Росавиации, те, кто до 27 октября не успел направить заявление на постановку на учет беспилотного воздушного судна, могут направить ее в адрес Росавиации в любое время. "Правилами учета Росавиации не предоставлены полномочия по введению штрафных санкций за несвоевременную подачу заявлений", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Однако, по словам генерального директора ассоциации "Аэронет" Глеба Бабинцева, штраф будет взиматься не за отсутствие регистрации у дрона, а за его полет.

"Владелец беспилотного ВС обязан поставить его на учет до полета. За непостановку на учет штрафа нет, но полет на неучтенном БВС будет квалифицирован как нарушение правил использования воздушного пространства. Отсюда и штраф до 50 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц", - сказал он.

По данным на 22 октября, согласно статистике Росавиации, на учет было поставлено более полутора тысяч беспилотников. В материалах агентства указывается, что с 27 сентября в Росавиацию было подано 3197 почтовых отправлений о регистрации дронов (сейчас регистрация проходит только через почту). При этом отказано в постановке на учет только 31 беспилотнику. Остальные заявки рассматриваются.

Как ранее сообщал журналистам начальник управления безопасности полетов Росавиации Сергей Мастеров, сейчас в России порядка 500 тыс. дронов. По оценке Бабинцева число беспилотников в коммерческом сегменте составляет около 2 тыс. штук, любительских квадрокоптеров - около 50 тыс.

Соответствующий закон об обязательной регистрации дронов вступил в силу 27 сентября, он предусматривал 30-дневный переходный период.