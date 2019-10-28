В Приамурье может появиться крупнейшее в мире производство базовых полимеров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 октября. /ТАСС/. Окончательное инвестиционное решение о реализации проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Амурской области может быть принято до конца 2019 года. Об этом в понедельник сообщила журналистам служба корпоративных коммуникаций "Сибура".

Проект строительства Амурского газохимического комплекса в настоящее время прорабатывает "Сибур". Планируется, что АГХК будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ) "Газпрома", который уже строится в Свободненском районе Приамурья. Комплекс, как и газоперерабатывающий завод, станет производственной мощностью мирового уровня, он будет оборудован технологиями ведущих мировых лицензиаров, что обеспечит многолетнее безостановочное функционирование предприятия, его промышленную и экологическую безопасность и энергоэффективность. В марте 2019 года Амурский ГХК был включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов Амурской области. Проект был представлен президенту России Владимиру Путину в рамках Восточного экономического форума, глава государства выразил поддержку проекту.

"До конца 2019 года планируется принять окончательное инвестиционное решение о реализации, в том числе по конфигурации предприятия. Если Амурский ГХК будет функционировать в расширенной конфигурации, то есть, будет заниматься переработкой не только этана, но и сжиженных углеводородных газов, то в Свободненском районе появится крупнейшее в мире производство базовых полимеров", - цитируются в сообщении слова генерального директора ООО "Амурский газохимический комплекс" Родиона Тухватулина.

Как уточняется, согласно проекту, основным сырьем для Амурского ГХК станет этановая фракция, которая будет поступать с ГПЗ в объеме до 2 млн тонн в год. В этой конфигурации производственная мощность комплекса составит 1,5 млн тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен востребованных на российском и мировом рынках марок. "Сибур" также рассматривает возможность увеличения мощностей Амурского ГХК за счет переработки производимых на АГПЗ сжиженных углеводородных газов - около 1,5 млн тонн в год, их вовлечение в переработку позволит увеличить мощность АГХК до 2,7 млн тонн готовой продукции в год. Продукция Амурского ГХК - полиэтилен и полипропилен - найдет свое применение во многих отраслях промышленности.

"Механическая готовность Амурского ГХК и начало пуско-наладочных работ будут синхронизированы со строительством четвертой очереди Амурского ГПЗ - не ранее 2024 года", - отмечается в сообщении.

В марте этого года на сайте правительства Приамурья была также размещена информация о том, что проект планируется разместить в границах ТОР "Свободный" в Свободненском районе Приамурья. Реализация проекта должна увеличить количество рабочих мест, а также создать мультипликативный эффект в смежных отраслях и сфере услуг, как во время строительства, так и после запуска комплекса в эксплуатацию.

"Сибур"

"Сибур"  лидер нефтехимической отрасли России и одна из крупнейших мировых компаний сектора с более чем 26 тыс. сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет "Сибуру" создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 80 странах по всему миру. "Сибур" перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО2 от их сжигания. За 2018 год "Сибур" переработал 22,3 млрд куб. м. ПНГ, предотвратив выброс парниковых газов более чем на 72 млн тонн, что сопоставимо с годовым объемом выбросов СО2 средней европейской страны.