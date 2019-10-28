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"Известия" назвали стоимость проезда по трассе Москва - Санкт-Петербург

Траты автомобилистов будут различаться на разных участках дороги в зависимости от их протяженности, например, доехать от Твери до Петербурга можно будет за 1 150 рублей

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Стоимость проезда по всей трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург на легковом автомобиле составит в среднем 1,3-2 тыс. рублей и будет зависеть от дня недели и наличия транспондера - устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект приказа "Автодора" о тарифах на М-11, который должен вступить в силу в ноябре.

По данным издания, траты автомобилистов будут различаться на разных участках дороги в зависимости от их протяженности. Так, например, доехать от Москвы до Твери в выходные можно будет за 870 рублей, а от Твери до Петербурга - за 1 150 рублей при условии расчета наличными. Наиболее дорогим останется головной участок М-11 - трасса из Москвы до аэропорта Шереметьево, где тарифы устанавливаются концессионером. Как говорится в пояснительной записке к проекту приказа, "решения по дифференциации тарифов позволяют распределять трафик на трассах наиболее эффективным образом".

"Известия" сообщают, что нововведения коснутся только легковых автомобилей 1-й категории (высотой до 2 м и мотоциклов), в то время как для машин 2-й категории, к которым относятся среднегабаритные автомобили выше 2 м, в том числе с прицепом, пикапы, мини-фургоны, стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 030 рублей, а с транспондером - 1 521 рубль. По данным издания, автомобилистам 3-й и 4-й категорий транспортных средств (грузовиков и автобусов) за проезд по трассе М-11 необходимо будет заплатить 2 710 и 3 980 рублей соответственно. При использовании транспондера с водителей возьмут 2 106 и 3 188 рублей соответственно.

Как отмечают "Известия", в субботу и воскресенье госкомпания намерена взимать повышенную плату, которую планируется направить на развитие придорожной инфраструктуры и "пользовательских сервисов". В целом "Автодор" объясняет тарифы высокими затратами на строительство трассы. Однако, как сообщили изданию в госкомпании, водителям не стоит опасаться нового чрезмерного завышения тарифов, поскольку максимальный размер платы на участках компании регулируется законодательно - тариф для легкового транспортного средства не может превышать 3,5 рубля за 1 км.

Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 "Россия" и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

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