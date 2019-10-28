Минэнерго РФ: добыча нефти в Арктике может сравниться по доходности с проектами в Африке

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доходность нефтегазовых проектов в российской Арктике при новых налоговых условиях может сравниться с привлекательностью мировых, в том числе африканских, проектов. Об этом сказал в интервью ТАСС на полях форума Россия - Африка в Сочи замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Ранее в правительстве РФ согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где рентабельность добычи углеводородов возникает при цене нефти от $80 за баррель. Минфин, Минэнерго и Минвостокразвития согласились с тем, что арктические проекты могут быть внесены в новую, пятую категорию новой налоговой системы НДД (налог на дополнительный доход). Проекты получат нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в течение первых 12 лет с момента достижения выработанности запасов в 1%. После 12 лет - поэтапный выход на полную ставку в течение пяти лет.

"Если мы посмотрим, например, проекты в Арктике, в новых провинциях в России, то, конечно же, у них доходность будет ниже, чем у тех проектов, которые сейчас привлекают инвестиции в Африке. Как, например, на том же шельфе западного побережья Африки. Поэтому для того, чтобы наши проекты были конкурентоспособными, мы совместно с Минвостокразвития и Минфином разработали систему преференций для арктических проектов в России. Если нам удастся поднять доходность российских проектов выше 16-17% и даже выше 20%, то они будут вполне конкурентными с мировыми, в том числе с привлекательными африканскими", - сказал Сорокин.

По мнению замглавы Минэнерго РФ, российские компании сегодня в Африке конкурируют в основном с западными и китайскими компаниями. "У наших компаний у многих есть свободные средства, потому что денежный поток позволяет инвестировать, то есть они могут достаточно эффективно использовать накопленные сбережения, и при этом у них есть достаточно большой опыт управления сложными комплексными проектами как в России, так и на некоторых зарубежных площадках", - отметил он.

Срок реализации проекта от решения до старта добычи для проектов в Африке составит пять-семь лет, сказал Сорокин.