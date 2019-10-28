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Отставки и назначения

Департамент оперативного контроля в электроэнергетике Минэнерго возглавит Храпков

Ранее он занимал должность замдиректора департамента развития электроэнергетики

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Алексей Храпков назначен директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ. Ранее он занимал должность заместителя директора департамента развития электроэнергетики. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Приказом министра энергетики Российской Федерации 25 октября 2019 года директором департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике назначен Храпков Алексей Анатольевич", - сообщает ведомство.

Алексей Храпков с 1989 года работал на различных должностях в Пермском крае, с 2012 года работает в Минэнерго на должности заместителя директора департамента развития электроэнергетики, курируя вопросы теплоснабжения.

На новой должности Храпков сменит Евгения Грабчака, занимавшего пост главы департамента с 15 декабря 2014 года.

Теги
РоссияОтставки и назначения
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