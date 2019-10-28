"Ъ": замена на ж/д технике подшипников расширила свой охват

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Форсированная замена на железнодорожной технике РФ роликовых подшипников на кассетные, которая, по решению Совета СНГ по железнодорожному транспорту, должна пройти с первого января 2021 года, ускорилась и расширила свой охват, сообщает "Коммерсантъ".

Формальный старт данному процессу (массовой замене подшипников на грузовых вагонах приписки РФ) был запущен 25 октября, когда Минтранс издал приказ о принятии к руководству и исполнению протокол заседания Совета СНГ, уточняется в сообщении.

Тогда же ОАО "РЖД" получило предостережение от Ространснадзора, в котором требовалось решить вопрос с использованием на сети роликовых подшипников с истекающим сроком службы. При этом данное предостережение коснулось не только грузовых вагонов, но и локомотивов, и пассажирских вагонов, и электричек, и путевой техники. Причину выпуска предостережения в Ространснадзоре не пояснили, однако в РЖД отметили, что рассмотрят документ "в установленном порядке", пишет "Ъ".

Экспертам и участникам рынка не совсем понятна логика надзорных органов. По их мнению, это может привести к дополнительным рискам невывоза грузов, а также их оттоков на автотранспорт.