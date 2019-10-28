Банк UniCredit обнаружил утечку данных 3 млн клиентов

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Техническая группа информационной безопасности итальянского банка UniCredit обнаружила случай несанкционированного доступа к данным 3 млн клиентов. Как сообщает в понедельник информационный канал Rai News 24, банк заверил, что злоумышленники не получили информацию о счетах или доступ к ним.

Как уточняется, утечка касалась имен и персональной информации. Как выяснилось в ходе проверки, случаи несанкционированного доступа к банкам данных произошли в 2015 году. С тех пор, как утверждает UniCredit, банк значительно укрепил систему защиту данных.