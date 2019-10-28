РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву. Об этом глава ведомства сообщил РБК.

Орешкин заявил, что правительство РФ найдет средства для реализации проекта. Он отметил, что в данный момент из-за пассажирского сообщения грузы из Санкт-Петербурга в Москву доставляются через Псков и запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности. Более того, железнодорожная магистраль позволит разгрузить и аэропорты.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что РЖД оценили суммарную стоимость проекта ВСМ почти в 2,3 трлн рублей, из которых 1,59 трлн пойдут на 659-километровый участок от Санкт-Петербурга до Москвы, 530 млрд - на 421-километровый участок от Москвы до Нижнего Новгорода. Еще 30,6 млрд рублей составят внебюджетные инвестиции. Предполагается, что около 1,6 трлн рублей составят частные инвестиции и 600 млрд будет выделено из федерального бюджета