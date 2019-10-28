Орешкин: кредитование в РФ будет расти медленно, несмотря на снижение ставки ЦБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Снижение ЦБ РФ ключевой ставки приведет к увеличению кредитования, что в свою очередь подстегнет экономический рост, но снижать ставку следовало раньше, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

"Мы видим, что кредитование сейчас замедляется и Центральный банк, наконец-то, спасибо ему большое, хоть с опозданием, но начал реагировать на всю эту ситуацию. Замедление резко инфляции, замедление кредитования, ставка пошла резко вниз. Но учитывая некоторые лаги, которые есть в денежно-кредитной политике, определенный период, где-то шесть месяцев мы потеряли. Кредитование будет сейчас разворачиваться медленно, это займет определенное время", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Форума стратегов.

"Поэтому здесь прогноз уже чуть-чуть хуже, чем целевой сценарий. Здесь, по нашим оценкам, экономический рост из "зеленой" зоны перейдет в "желтую" зону", - добавил министр.

Согласно обновленной версии прогноза социально-экономического развития России на 2019-2024 годы, по итогам 2019 года рост ВВП составит 1,3%. При этом, по прогнозу министерства, на фоне восстановления конечного спроса и структурных изменений темпы роста ВВП ускорятся до 1,7% в 2020 году и 3,1-3,2% в 2021-2022 годах.