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Число безработных в России за неделю снизилось до 642,1 тыс.

По данным Минтруда, цифра снизилась на 0,5% за отчетный период

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Численность официально зарегистрированных безработных сократилась в России за прошедшую неделю на 0,5% и составила 642,1 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Минтруда.

"С 16 по 23 октября 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,5 % и составила 642,1 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.

За неделю снижение численности безработных произошло в 47 регионах, в 32 отмечен рост числа безработных, отметили в ведомстве.

Суммарная численность работников, которые находились в простое по инициативе администрации, работали неполное рабочее время и были в вынужденных отпусках, составила 90 тыс. 259 человек, сообщили в Минтруде.

При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц, добавили в министерстве.

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