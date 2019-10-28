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На реализацию социальных задач стратегии развития Арктики необходимо 350 млрд рублей

В качестве источника средств предлагается использовать налоги от реализации новых проектов

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Потребность в финансировании мероприятий социальной сферы стратегии развития Арктики до 2035 года оценивается в 350 млрд рублей. Источником этих средств должны стать налоги от реализации новых проектов в Арктической зоне, сообщил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы с регионами посчитали набор "минимум", который оценивается в 350 млрд рублей. В стратегии мы предложим в качестве такого источникам направлять налоги от новых проектов на повышение качества жизни в регионе, пока эти цели не будут достигнуты", - сказал он на парламентских слушаниях "О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года".

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