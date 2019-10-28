Крыловский научный центр преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Разрабатывающий концепт-проекты для кораблестроения Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) будет преобразован из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ). Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"В связи с сокращением доли федеральных государственных унитарных предприятий в экономике (государственная программа "Управление федеральным имуществом", утвержденная постановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 327), они подлежат преобразованию. ФГУП "КГНЦ" подлежит преобразованию в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ)", - сказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что преобразование позволит укрепить роль КГНЦ в развитии отечественной судостроительной науки. "Имущество ФГБУ находится в собственности Российской Федерации, закрепляется за ФГБУ на праве оперативного управления и не подлежит разделению на доли", - отметили в Минпромторге.

При этом в министерстве сообщили, что иной реорганизации ФГУП "КГНЦ" в настоящее время не планируется. Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что КГНЦ могут присоединить к Центральному аэрогидродинамическому институту (ЦАГИ) или Курчатовскому институту.

КГНЦ - ведущее научное предприятие России по разработке концепт-проектов перспективных военных кораблей и гражданских судов.

Согласно законодательству, ФГУП является коммерческой организацией и должно приносить прибыль своему собственнику - государству. При этом унитарное предприятие не владеет, а только пользуется государственным имуществом. За время существования такой организационно-правовой формы к ней накопилось множество претензий, связанных, в частности, с неэффективным использованием имущества и негативным влиянием на конкуренцию. Бюджетные учреждения регулируются более строго. Они проводят закупки по закону о контрактной системе и финансируются по смете, согласовывая штатное расписание с учредителем.