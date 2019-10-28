Глава Молдавии обсудил с топ-менеджерами "Яндекс" новые технологии в транспортной сфере

КИШИНЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал планы российской компании "Яндекс" расширять бизнес в этой стране. Об этом глава республики написал в понедельник на своей странице в Facebook после встречи с топ-менеджерами.

"Представители компании рассказали о своих проектах в Республике Молдова. Со своей стороны, я приветствовал намерение компании "Яндекс" расширять работу в нашей стране в контексте углубления экономических связей с Российской Федерацией и привлечения инвесторов", - отметил президент.

Как говорится в сообщении, отдельной темой встречи стали наработки российской компании в сфере интеллектуального общественного транспорта и собственные технологии "Яндекс.Такси", которые позволяют повысить безопасность перевозок. Президенту Молдавии также был представлен проект по проверке водительских удостоверений при найме профессиональных водителей, который предполагает создание единой информационной системы для стран Евразийского экономического союза, где Молдавия и имеет статус наблюдателя.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" пояснили ТАСС, что компания предлагает создать распределенную систему проверки водительских удостоверений для стран ЕАЭС и партнеров союза, включая Молдавию, и готова помочь на первом этапе ее реализации. "Система позволит ограничивать доступ к заказам онлайн-сервисов для водителей, утративших право на управление автомобилем. Такая проверка может быть полезна не только для такси, но и для найма профессиональных водителей на работу в любой сфере на всем пространстве ЕАЭС", - добавили в компании.

Додон напомнил, что встреча прошла в контексте диалога, начатого компанией "Яндекс" с госорганами Молдавии на заседании молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в сентябре этого года в Кишиневе.