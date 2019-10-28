Кудрин выступает за передачу в федеральный центр взносов регионов в фонд ОМС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступает за передачу на федеральный уровень взносов регионов в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих граждан. Об этом он сообщил на своей странице в сети Twitter.

По его мнению, эта мера освободит более 660 млрд рублей в год.

"Предлагаю вернуться к идее передать на федеральный уровень взносы регионов в ОМС за неработающих граждан. Это более 660 млрд рублей. Это дало бы больше свободы регионам", - написал Кудрин.