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Кудрин выступает за передачу в федеральный центр взносов регионов в фонд ОМС

По мнению главы Счетной палаты, такая мера освободит более 660 млрд рублей в год

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступает за передачу на федеральный уровень взносов регионов в Фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) для неработающих граждан. Об этом он сообщил на своей странице в сети Twitter.

По его мнению, эта мера освободит более 660 млрд рублей в год.

"Предлагаю вернуться к идее передать на федеральный уровень взносы регионов в ОМС за неработающих граждан. Это более 660 млрд рублей. Это дало бы больше свободы регионам", - написал Кудрин.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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