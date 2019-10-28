Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: порт свободной торговли на Хайнане придаст импульс региональному сотрудничеству

Речь идет не только о сотрудничестве в сфере экономики и торговли, но также и в других областях

ХАЙКОУ /Китай/, 28 октября. /ТАСС/. Строительство порта свободной торговли в китайской южной провинции Хайнань придаст импульс региональному сотрудничеству в экономике, торговле и других сферах. Такое мнение выразили 300 экспертов на форуме, прошедшем 25 октября в Институте реформ и развития КНР в городе Хайкоу - административном центре провинции Хайнань.

Как сообщил портал "Наньхайван", на форуме работали две секции: развитие свободной торговли, а также продвижение институциональных инноваций. Эксперты - представители органов власти, академического сообщества, ведущих научно-исследовательских институтов, а также деловых кругов КНР - рассмотрели вопросы таможенного оформления, финансов, административного регулирования и другие аспекты.

"Строительство порта свободной торговли на Хайнане - это результат продвижения политики реформ и открытости, оно открывает большие перспективы и возможности перед островом, - заявил на форуме секретарь партийного комитета Хайнаньского педагогического университета Ли Хунмэй. - Создание порта будет содействовать укреплению региональных связей, обмену и сотрудничеству, причем не только в сфере экономики и торговли, но и по другим направлениям".

В 2019 году власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Согласно плану властей, создание пилотной зоны даст старт процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Медведев: экспорт российских судов должен увеличиться в 10 раз
Премьер-министр России сообщил, что подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС