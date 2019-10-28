Эксперты: порт свободной торговли на Хайнане придаст импульс региональному сотрудничеству

ХАЙКОУ /Китай/, 28 октября. /ТАСС/. Строительство порта свободной торговли в китайской южной провинции Хайнань придаст импульс региональному сотрудничеству в экономике, торговле и других сферах. Такое мнение выразили 300 экспертов на форуме, прошедшем 25 октября в Институте реформ и развития КНР в городе Хайкоу - административном центре провинции Хайнань.

Как сообщил портал "Наньхайван", на форуме работали две секции: развитие свободной торговли, а также продвижение институциональных инноваций. Эксперты - представители органов власти, академического сообщества, ведущих научно-исследовательских институтов, а также деловых кругов КНР - рассмотрели вопросы таможенного оформления, финансов, административного регулирования и другие аспекты.

"Строительство порта свободной торговли на Хайнане - это результат продвижения политики реформ и открытости, оно открывает большие перспективы и возможности перед островом, - заявил на форуме секретарь партийного комитета Хайнаньского педагогического университета Ли Хунмэй. - Создание порта будет содействовать укреплению региональных связей, обмену и сотрудничеству, причем не только в сфере экономики и торговли, но и по другим направлениям".

В 2019 году власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань. Согласно плану властей, создание пилотной зоны даст старт процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов.

Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого будут зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.