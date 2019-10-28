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Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты при Минфине

На Федеральную пробирную палату будут возложены функции по контролю и надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты в статусе федеральной службы при Минфине. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Образовать на базе федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения", - говорится в указе. Согласно документу, на Федеральную пробирную палату будут возложены функции по государственному контролю и надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, за исключением функций по контролю при ввозе в РФ и вывозе драгоценных камней в страны, не входящие в Евразийский экономический союз.

Федеральная пробирная палата будет находиться в ведении Минфина, говорится в указе.

Правительству поручено в шестимесячный срок провести ликвидационные процедуры в отношении Федерального казенного учреждения "Российская государственная пробирная палата", утвердить положение о Федеральной пробирной палате и решить другие вопросы, связанные с образованием нового ведомства.

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Россия
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