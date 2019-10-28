Мантуров заявил, что Россия изучает локализацию фармпроизводства в Африке

СОЧИ, 28 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в локализации производства лекарственных препаратов в Африке, а также их поставках в Кот-д'Ивуар и страны западной части континента, сообщил в интервью ТАСС министр промышленности РФ Денис Мантуров в рамках форума "Россия - Африка".

"Если мы говорим о фармацевтической промышленности, нас интересует организация производства упаковки фармацевтической продукции, или розлив, или таблетирование фармацевтической продукции с условием, что мы получим преференции, "зеленый коридор", быструю регистрацию и возможность поставок своих лекарственных препаратов в Республику Кот-д'Ивуар и соседние с ней страны", - сказал министр.

Он отметил, что население Кот-д'Ивуара составляет 25 млн человек, безработица находится на уровне 2%, а инфляция - 0,5%, в то время как ВВП этой страны ежегодно растет на 7,5%. "Так что это перспективная страна с хорошими экономическими основами, и мы хотим с ней сотрудничать", - пояснил он.

Мантуров также напомнил, что Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова поставляет лекарства напрямую странам Африки.

"Также мы работаем по линии экспорта иммунобиологических, онкологических препаратов. Речь идет пока о небольших объемах, но мы уже зарекомендовали себя в Африке как надежный поставщик. Сложности возникают в части регистрации препаратов, но, как я уже сказал, мы работаем над этой проблемой, и поэтому и рассматриваем локализацию - хотим иметь преференции по отношению к прямым поставщикам", - подчеркнул министр.