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Силуанов пообещал в ближайшее время представить механизм инвестирования средств ФНБ

Силуанов пообещал в ближайшее время представить Медведеву механизм инвестирования средств ФНБ.

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Медведев: экспорт российских судов должен увеличиться в 10 раз
Премьер-министр России сообщил, что подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года
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